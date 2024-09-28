Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Количество погибших выросло до 12", — сказали в пресс-службе в регионального главка МЧС России.

Напомним, накануне на АЗС на окраине Махачкалы прогремел взрыв с последующим возгоранием. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.

Ранее сообщалось о 10, а затем и о 11 погибших, среди которых двое детей, еще 11 человек получили ранения.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, четверо пострадавших остаются в больницах, один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Еще троих пациентов уже выписали, четверо получили медицинскую помощь амбулаторно.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим.