Спустя две с половиной недели после нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге число жертв растёт. От полученных травм скончалась 52-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Это шестая жертва теракта. Ранее сообщалось о гибели девятилетнего мальчика и пяти женщин в возрасте от 45 до 75 лет. Также было почти 300 раненых.

Незадолго до Рождества 50-летний мужчина въехал на автомобиле в людей, гуляющих по рождественской ярмарке в Магдебурге. Он родом из Саудовской Аравии. До совершения преступления неоднократно контактировал с властями. С апреля 2023 года по октябрь 2024 года он фигурировал в семи расследованиях - был истцом по пяти делам и обвиняемым по двум.

По данным прокуратуры Наумбурга, будет назначена экспертиза, которая определит, является ли мужчина психически больным.