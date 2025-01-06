  • 6 Января, 21:29
  • BAIGENEWS

Число погибших при теракте в немецком Магдебурге увеличилось

Ранее сообщалось о гибели девятилетнего мальчика и пяти женщин.

Сегодня, 20:34
АВТОР
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t.me/BILD_Russian Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: t.me/BILD_Russian

Спустя две с половиной недели после нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге число жертв растёт. От полученных травм скончалась 52-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Это шестая жертва теракта. Ранее сообщалось о гибели девятилетнего мальчика и пяти женщин в возрасте от 45 до 75 лет. Также было почти 300 раненых.

Незадолго до Рождества 50-летний мужчина въехал на автомобиле в людей, гуляющих по рождественской ярмарке в Магдебурге. Он родом из Саудовской Аравии. До совершения преступления неоднократно контактировал с властями. С апреля 2023 года по октябрь 2024 года он фигурировал в семи расследованиях - был истцом по пяти делам и обвиняемым по двум.

По данным прокуратуры Наумбурга, будет назначена экспертиза, которая определит, является ли мужчина психически больным.

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