Число погибших при теракте в немецком Магдебурге увеличилось
Ранее сообщалось о гибели девятилетнего мальчика и пяти женщин.
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Спустя две с половиной недели после нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге число жертв растёт. От полученных травм скончалась 52-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Der Tagesspiegel.
Это шестая жертва теракта. Ранее сообщалось о гибели девятилетнего мальчика и пяти женщин в возрасте от 45 до 75 лет. Также было почти 300 раненых.
Незадолго до Рождества 50-летний мужчина въехал на автомобиле в людей, гуляющих по рождественской ярмарке в Магдебурге. Он родом из Саудовской Аравии. До совершения преступления неоднократно контактировал с властями. С апреля 2023 года по октябрь 2024 года он фигурировал в семи расследованиях - был истцом по пяти делам и обвиняемым по двум.
По данным прокуратуры Наумбурга, будет назначена экспертиза, которая определит, является ли мужчина психически больным.
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