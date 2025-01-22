Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 79
Об этом сообщили в прокуратуре.
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Пожар в гостинице в горнолыжном центре Карталкая унес жизни 79 человек. В рамках расследования задержаны заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер и заместитель директора пожарного департамента Кенан Кошкун, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.
Таким образом, число задержанных увеличилось до 11 человек.
Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что расследование пожара, вспыхнувшего в отеле Grand Kartal в горнолыжном центре Карталкая в Болу, ведется очень деликатно, многогранно и тщательно.
В заявлении, опубликованном на его странице в социальных сетях, министр Тунч использовал следующие выражения:
"В рамках расследования на данный момент задержаны 11 человек, в том числе заместитель мэра муниципалитета Болу, отвечающий за пожарную охрану, руководитель пожарной охраны муниципалитета Болу, владелец бизнеса, генеральный директор компании и управляющий отелем", - сказал он.
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