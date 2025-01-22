Пожар в гостинице в горнолыжном центре Карталкая унес жизни 79 человек. В рамках расследования задержаны заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер и заместитель директора пожарного департамента Кенан Кошкун, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Таким образом, число задержанных увеличилось до 11 человек.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что расследование пожара, вспыхнувшего в отеле Grand Kartal в горнолыжном центре Карталкая в Болу, ведется очень деликатно, многогранно и тщательно.

В заявлении, опубликованном на его странице в социальных сетях, министр Тунч использовал следующие выражения: