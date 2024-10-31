  • 31 Октября, 15:31
  • BAIGENEWS

Число погибших из-за сильных дождей в Испании выросло до 95

Сегодня, 14:45
АВТОР
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EP Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: EP

По меньшей мере 95 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Испании, вызванных проливными дождями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. Это крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1973 года.

Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия и его одноименная столица — там, по последним данным, погибли 92 человека.

Власти страны объявили трехдневный траур, а также пообещали оказать всю необходимую помощь жителям пострадавших районов.

Дожди привели к отключениям электричества, перекрытию дорог и приостановке движения обычных и скоростных поездов.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала стихийное бедствие в стране беспрецедентным.

Власти предупредили, что число жертв может увеличиться.

К поисково-спасательной операции привлечены военные и авиация, тела погибших ищут в том числе с помощью дронов, а с пострадавшими работают военные психологи, сообщают испанские СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с помощью спутниковой системы Copernicus поможет координировать работу испанских спасателей. Другие европейские страны также предложили помощь.

В четверг Валенсию посетит премьер-министр Испании Педро Санчес, он примет участие в заседании кризисного центра, пишет El Pais.

В среду погода на востоке страны начала улучшаться, но метеорологи предупредили, что ливни движутся на северо-восток в сторону Каталонии.

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