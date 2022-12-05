Число пенсионеров в Казахстане достигнет 2,6 миллиона человек к 2030 году

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В Казахстане живут 1,9 миллиона пенсионеров. К 2030 году их численность вырастет почти в два раза — 2,6 миллиона казахстанцев достигнет пенсионного возраста, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.

Глава ведомства Тамара Дуйсенова сообщила, что в пенсионной системе сегодня три категории пенсионеров. Первая группа (старшее поколение) — это пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1 января 1998 года, имеющие полный трудовой стаж. Их численность сегодня составляет более 300 тысяч человек, получающих базовую и трудовую пенсии из РБ. Большинство из них получают пенсию в размере от 120 до 160 тысяч тенге.

Вторая группа (сегодняшнее поколение) — пенсионеры, достигшие пенсионного возраста после 1 января 1998 года и в связи с наличием у них трудового стажа до 1 января 1998 года получают из РБ базовую и трудовую пенсии. Как сообщила Дуйсенова, у данной группы будет поэтапно снижаться размер совокупной пенсии, так как уменьшается размер солидарной пенсии из-за снижения накопленного до 1 января 1998 года трудового стажа, и недостаточных пенсионных накоплений из-за небольшого периода участия в накопительной системе.

Третье поколение — это будущие пенсионеры, которые будут выходить на пенсию после 2038 года и получать базовую и накопительную пенсию из ЕНПФ.

"Как видите, проблемным является состояние текущих и будущих пенсионеров. Для упреждения этих проблем будут приниматься следующие меры:

Первое. Для пенсионеров сегодняшнего поколения будут увеличены: размеры базовых пенсий в течение последующих пяти лет и размеры солидарной пенсии за счет доведения максимального дохода для исчисления пенсии с 46 до 55 МРП, или до 70% от среднемесячной заработной платы. Эти изменения недавно поддержаны вами, и они означают, что большая часть пенсионных выплат текущих пенсионеров будет обеспечена за счет средств из РБ", — рассказала глава Минтруда.

По ее словам, для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счёт собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать также, как и текущие пенсионеры, три вида пенсионных выплат:

за счет государства — базовую пенсию;

за счет работодателей — условно-накопительную пенсию;

за счет своих накоплений — накопительную пенсию.

"Полагаем, эти меры обеспечат адекватную к прежним доходам граждан пенсию. Кроме того, проектом Кодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами. Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Не более 50% пенсионных накоплений, оставшейся после изъятий, или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами", — пояснила министр.

При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк. Обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложена на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски.