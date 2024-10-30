Число пациентов с туберкулёзом выросло в Шымкенте

В Шымкенте наблюдается увеличение пациентов с туберкулёзом. За восемь месяцев этого года в тубдиспансере зарегистрировали 233 впервые выявленных случая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 10%. Такие данные привели в городском департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Житель Шымкента Алимжан (имя изменено по просьбе героя) делится, новость о том, что у него туберкулёз, прозвучала как гром среди ясного неба. Молодой человек приехал на стандартное обследование, на котором у него выявили подозрение на данное заболевание.

Один шок сменился другим, отмечает спикер. Госпитализация и условия в тубдиспансере, по словам Алимжана, оставили неизгладимые впечатления.

"Скажу сразу, что я диабетик со стажем. Я часто прохожу профилактические обследования, и в один из таких дней мне делали флюорографию, на которой рентгенолог на снимке на лёгких заметил пятно. Медику оно сразу не понравилось, и я очень хорошо помню этот момент. Когда он меня подозвал и сказал: мол у тебя здесь что-то нехорошее на снимке. Затем добавил, что он не врач, и поэтому лучше обратись к фтизиатру. Стало понятно, что у меня подозрение на туберкулёз. После чего я поехал к фтизиатру, который подтвердил на основании снимка, что у меня есть очаг заражения, и меня оформили сначала в городской диспансер, но так как условия там были отвратительные, не передать словами, то я настоял на том, чтобы меня отправили в областной диспансер, и я лёг туда. С того момента прошло несколько лет, но я до сих пор с ужасом вспоминаю всю процедуру, которую пришлось пройти", – добавляет наш спикер.

Развеял Алимжан и стереотип о том, что туберкулёз обязательно проявляется в виде кашля или как простудное заболевание. В некоторых случаях, как и в истории героя нашего материала, заболевание и вовсе не давало о себе знать. Была лишь повышенная потливость.

"Лично у меня туберкулёз проявился на фоне ослабленного иммунитета. Хотя я не исключаю и момент того, что я жил рядом с гордиспансером и возможно с учётом того, какие там ужасные условия, кто-то из пациентов с формой "плюс", мог меня заразить. Этот момент я также рассматриваю! Никого не обвиняю, ведь этот тернистый путь мной уже пройден. Но, возможно, я могу предупредить других своим рассказом. Все эти стереотипы о том, что все, кто страдает от туберкулёза, худые и чахлые, не совсем правда. Да, это тоже частый симптом. Но всё же бывает и наоборот, что у достаточно здоровых внешне людей может проявиться туберкулёз", – рассказал парень.

Поэтому ежегодная флюорография, по мнению Алимжана, не просто процедура для галочки, а возможность больше знать о своём здоровье. И советует регулярно проходить обследование.

Молодой человек уточняет, что решил дать интервью анонимно, так как в обществе людей с туберкулёзом воспринимают довольно остро, порой не разбираясь в формах.

Подробнее о ситуации по заболеваемости туберкулёзом в Шымкенте рассказала Карлыгаш Капанова, заместитель главного врача областного центра фтизиопульмонологии.

"В 2023 году зарегистрировано 310 больных, что составило 26,2 на 100 тысяч населения, за 2022 год – 27,6, снижение на 5,1%. Из них заболеваемость детей снизилась на 48,8%, туберкулёз выявлен у 19 детей. Смертность уменьшилась с 10 до пяти случаев", – привела статистические данные Карлыгаш Капанова.

По её словам, лечат пациентов абсолютно бесплатно, а недавно появились новые методы и препараты.

"Заразные больные лечатся в стационаре. Больные, не выделяющие микобактерии в воздух – амбулаторно, но обязательно под контролем медицинских работников. Во время амбулаторного приёма препаратов используются новые технологии контроля за течением болезни с помощью сотовых телефонов, планшетов и мобильных приложений (видеоконтролируемое лечение). Сейчас появились новые лекарства от туберкулёза, которые повышают эффективность лечения. Для полного излечения, самое главное, необходим непрерывный приём противотуберкулёзных препаратов до завершения всего курса лечения", – объяснила фтизиатор.

Уязвимие всего к туберкулёзу дети. Карлыгаш Капанова призывает своевременно обращаться к специалистам и быть внимательнее как к своему здоровью, так и к самочувствию близких. А чтобы выявить туберкулёз на ранней стадии, необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование лёгких.

"Туберкулёз – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза – МБТ (палочка Коха). Чаще всего при туберкулёзе поражаются лёгкие, реже другие органы – лимфатические узлы, кости и суставы, бронхи, почки, кишечник, мозг, глаза. Симптом туберкулёза: кашель более двух недель, общая слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, потеря веса, боль в грудной клетке, кровохарканье, длительное повышение температуры, потливость. Люди могут обратиться в поликлинику по месту жительства. При подозрении на туберкулёз участковый врач или семейный врач после клинического дообследования направит на консультацию к фтизиатру", – поясняет специалист.

Медики и специалисты напоминают, что если у человека обнаружен туберкулёз, то всем его близким также необходимо пройти обследование. Благодаря ранней диагностике и своевременному правильному лечению можно предотвратить более серьёзные последствия.