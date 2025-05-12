В Казахстане увеличилось количество обращений детей за помощью в рамках существующих центров психологической поддержки. Так в 2024 году зарегистрировано 98 тысяч административных штрафов по отношению к родителям. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы сталкиваемся с тревожным увеличением числа обращений, и каждое из них требует внимания. За цифрами стоят реальные судьбы детей, и именно поэтому мы усиливаем меры поддержки. В 2024 году мы зарегистрировали около 600 тысяч обращений, а с начала 2025 года уже получено более 74 тысяч звонков от детей. Проблемы с насилием в семье, опасные знакомства в интернете, агрессия на улице — это лишь часть тех вопросов, с которыми сталкиваются наши дети. Важно, чтобы родители знали, что существует система поддержки, которая включает психологическую, юридическую и медицинскую помощь. Создание центров психологической помощи и развитие колл-центра 111 уже доказали свою эффективность", — подчеркнула Насымжан Оспанова.

По словам Оспановой, одной из основных причин, по которой наши дети оказываются в уязвимом положении, является, прежде всего, недостаточное внимание родительской ответственности в семье. Особенно в уязвимый период — от 15 до 17 лет. В этот период дети склонны скрывать свои переживания и страхи, не доверяя своим близким, будь то родители или педагоги.