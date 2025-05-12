Число обращений детей за психологической помощью в Казахстане бьёт рекорды
С начала 2025 года уже получено более 74 тысяч звонков от детей.
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В Казахстане увеличилось количество обращений детей за помощью в рамках существующих центров психологической поддержки. Так в 2024 году зарегистрировано 98 тысяч административных штрафов по отношению к родителям. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы сталкиваемся с тревожным увеличением числа обращений, и каждое из них требует внимания. За цифрами стоят реальные судьбы детей, и именно поэтому мы усиливаем меры поддержки. В 2024 году мы зарегистрировали около 600 тысяч обращений, а с начала 2025 года уже получено более 74 тысяч звонков от детей. Проблемы с насилием в семье, опасные знакомства в интернете, агрессия на улице — это лишь часть тех вопросов, с которыми сталкиваются наши дети. Важно, чтобы родители знали, что существует система поддержки, которая включает психологическую, юридическую и медицинскую помощь. Создание центров психологической помощи и развитие колл-центра 111 уже доказали свою эффективность", — подчеркнула Насымжан Оспанова.
По словам Оспановой, одной из основных причин, по которой наши дети оказываются в уязвимом положении, является, прежде всего, недостаточное внимание родительской ответственности в семье. Особенно в уязвимый период — от 15 до 17 лет. В этот период дети склонны скрывать свои переживания и страхи, не доверяя своим близким, будь то родители или педагоги.
"В прошлом году мы провели совместно с ЮНИСЕФ исследование среди детей Казахстана на тему небезопасного нахождения в интернете. В ходе исследования, которое охватило 1200 детей, были выявлены тревожные данные: каждый десятый ребенок отправлял свои фотографии по запросу незнакомого человека, каждая одиннадцатая девочка пошла на встречу с незнакомыми людьми, которых она встретила в интернете, и 3% детей продолжали общаться с этими людьми. Это подчеркивает важность продолжения работы по защите наших детей в онлайн-пространстве", — сообщила Насымжан Оспанова.
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