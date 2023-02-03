Число казахстанцев за чертой бедности превысило миллион человек

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В Казахстане количество семей с доходами ниже прожиточного минимума за год выросло почти на пять процентов. А это уже более миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

По итогам третьего квартала 2022 года количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 4,5 процента за год, до 180,9 тысячи. В этих домохозяйствах проживал один миллон человек — на 2,9 процента больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее в стране числилось 173,2 тысяччи домохозяйств с такими низкими доходами (минус 7,5 процента за год). Показатели текущего года выше предыдущего, но ниже пикового значения, зафиксированного в соответствующем периоде "коронакризисного" 2020 года (187,2 тысячи домохозяйств).

3,6 тысячи домохозяйств страны (минус 62,7 процента за год) по итогам третьего квартала 2022 года имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины. В этих домохозяйствах проживали 24,8 тысячи человек — в 2,2 раза меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, было отмечено в Туркестанской области: 25,4 тысячи, минус один процент за год. В регионе была зафиксирована и наибольшая численность населения, проживающего за чертой бедности: 191,1 тысячи человек.

В пятёрку аутсайдеров также попали Алматы (15,9 тысячи домохозяйств, минус 3,1 процента за год), Шымкент (14,6 тысячи домохозяйств, плюс 26 процентов), Мангистауская (12,9 тысячи домохозяйств, плюс 21,3 процента) и Акмолинская (12,6 тысячи домохозяйств, плюс 28,7 процента) области.

Меньше всего домохозяйств с низким доходом наблюдалось в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Средняя величина прожиточного минимума на душу населения в месяц в третьем квартале 2022 года составляла 46,7 тысячи тенге — на 26,9 процента больше, чем годом ранее. В то же время доходы, использованные на потребление, составляли 80,2 тысячи тенге, увеличившись на 14,3 процента за год. Соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума в среднем по РК составило 171,8 процента.

Наибольшее соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума было зарегистрировано в Карагандинской области: 233,6 процента. На второй и третьей строчках оказались Северо-Казахстанская область (208,5 процента) и Алматы (206,7 процента).