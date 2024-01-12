Число ДТР в стране сократилось незначительно

За январь–ноябрь 2023 года в стране зарегистрировали 13,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий — на 1,5% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: 3,2 тыс. случаев, минус 9,6% за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (1,1 тыс. случаев, минус 38,8%) и Жамбылская (1,1 тыс. случаев, минус 23,6%) области.

Меньше всего ДТП было зарегистрировано в Улытауской области: 48 случаев, против 33 случаев годом ранее. Далее идут Атырауская и Карагандинская области: 324 и 378 случаев соответственно.

В результате ДТП за январь–ноябрь текущего года в РК пострадали 18,5 тыс. человек — на 5,1% меньше, чем годом ранее. Численность раненых уменьшилась на 5,8%, до 16,3 тыс. человек, в том числе 9,5 тыс. мужчин и 6,8 тыс. женщин; среди них несовершеннолетними были 3,7 тыс. человек. Госпитализация потребовалась 8,4 тыс. человек.

Погибли в ДТП 2,2 тыс. человек — на 0,2% меньше, чем годом ранее. В том числе погибли 1,6 тыс. мужчин и 644 женщины. Среди них 280 несовершеннолетних.

В региональном разрезе больше всего пострадавших от ДТП в Алматы (3,5 тыс. человек), а также в Жамбылской (1,8 тыс. человек) и Алматинской (1,7 тыс. человек) областях.

ДТП со смертельным исходом чаще всего регистрировались в Улытауской области: 33,3% от общего количества, как и годом ранее.

Среди антилидеров также оказались Карагандинская (31% случаев со смертельным исходом), Туркестанская (27,7%), Жетысуская (23%) и Алматинская (20,6%) области.

Лучшие показатели были зафиксированы в Алматы: 2,4%. Далее идут Астана и Северо-Казахстанская область.

В целом стоит учитывать особенности статистики по ДТП. Если в Алматы, скажем, фиксируется большинство сколько-нибудь значимых случаев, то в регионах — только критические, поэтому и показатели ДТП со смертельным исходом среди них ожидаемо намного выше.