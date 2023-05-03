Число ДТП с участием электросамокатов возросло в Казахстане

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С наступлением тепла в мегаполисах страны увеличилось количество пострадавших из-за наезда электросамокатчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Озвучить точную цифру в министерстве внутренних дел не берутся. Но аварий с их участием становится всё больше, говорят врачи.

В одной из столичных больниц рассказали: за помощью к травматологам в день обращаются около четырех-пяти пострадавших в ДТП с электросамокатом. Медики ожидают роста числа таких пациентов. Ведь сезон только начался. Врачи отмечают: увечья получают и пешеходы, и любители маломобильного транспорта.

"Поступают в основном поверхностные травмы – это ссадины, ушибы. В основном повреждаются локтевой сустав и колени. Бывают и более серьезные травмы: сотрясения, переломы костей предплечья. Их госпитализируют к нам в травматологическое отделение и проводят операцию", - рассказал врач-травматолог Касым Асханов.

Назвать точные данные по количеству пострадавших в МВД не берутся. Там пояснили, электросамокаты всё ещё не считаются транспортным средством. Оттого и не ведётся статистика. Депутаты, в свою очередь, предлагают уже эти летом внести поправки в ПДД, где самокатчиков признают полноправными участниками дорожного движения. Им разрешат передвигаться по правому краю проезжей части. При отсутствии велодорожек можно будет ездить и по тротуару. Но есть требования.

"Ограничения будут следующие – старше 18 лет обязательно иметь любой вид водительских прав. От самых простых и до серьёзных категорий. Потому что это наша гарантия на то, что человек, выезжающий на дорогу с автомобилями, точно знает правила дорожного движения", - уточнила депутат мажилиса парламента Екатерина Смышляева.

Если поправки вступят в силу, то без защитной экипировки ездить уже не получится. Ношение шлема станет обязательным атрибутом. А в местах скопления людей, в том числе на тротуарах, скорость движения нужно будет снизить вплоть до уровня ходьбы.

С этим категорически не согласны владельцы шеринговых компаний. Предприниматель Мусалав Алибеков считает, новые поправки вставят палки в колёса их бизнесу и в целом погубит развитие микромобильности. Электросамокаты, по его словам, уже не развлечение, а полноценное средство передвижения. Двухколёсный транспорт стал для мегаполисов дополнением общественного. Только в Алматы на них жители выполняют до 130 тысяч поездок в день.

"Важно отметить, что электросамокаты забирают четверть своих поездок у автомобилей, и без них в городе будут стоять в пробке дольше, теряя до двух суток в год. Закон принимался на эмоциях, чем на реальной статистике и мнения экспертного сообщества. Само правило, что на самокатах нужно ездить 6 километров в час является строгим. И мировой опыт показывает, что такого ограничения нет. По сути, они убивают возможность для самокатов быть транспортом, которым он является", - отметил владелец шеринговой компании Мусалав Алибеков.

Эксперты подчёркивают: культура маломобильного транспорта у нас только развивается. Казахстанцы ещё учатся ездить на новом виде транспорта. И тут важно создать необходимые условия, особенно в сфере инфраструктуры. К примеру, протяженность велодорожек по всей стране насчитывает всего 500 километров. Нельзя не отметить экологичность и экономичность этого вида транспорта. Остаётся дело за самым главным - создать законодательную базу, учитывающую мнение всех сторон и которая поможет сделать это направление и полезным, и безопасным.