Одним из эффективных методов является использование автоматических камер фиксации нарушений ПДД, передаёт BaigeNews.kz. На сегодняшний день в Казахстане функционирует более 25 тыс. таких камер, которые зафиксировали 69% всех нарушений на дорогах. Для повышения качества подготовки водителей исключена самоподготовка, а обучение теперь только через сертифицированные автошколы.

С помощью мобильных комплексов на дорогах зафиксировано более 1,02 млн нарушений скоростного режима за 11 месяцев текущего года. В целях снижения числа ДТП в некоторых регионах активно используются "скрытые" патрули, что позволяет создать эффект постоянного присутствия полиции на дорогах. Эти меры уже привели к снижению числа погибших в авариях в нескольких областях.

Безопасность на дорогах является одной из приоритетных задач государства. В 2024 году была продолжена работа по улучшению ситуации с аварийностью на дорогах. МВД активно использует современные технологии для контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе автоматические камеры фиксации нарушений ПДД, которых в стране уже более 25 тыс. Применение таких камер позволило выявить 69% всех нарушений на дорогах.

Также проводятся различные профилактические мероприятия: "Безопасная дорога", "Автобус" и "Автомобиль". Они направлены на снижение аварийности и увеличение безопасности дорожного движения.

В целях повышения качества подготовки водителей в Казахстане были введены значительные изменения. Исключены самоподготовка и онлайн обучение, что позволяет повысить контроль за процессом. Все автошколы и курсанты теперь регистрируются в единой информационной системе МВД, что исключает возможность подделки свидетельств. Работа по переходу на электронные свидетельства об окончании курсов обучения и медицинские заключения, которые теперь будут выдаваться в электронном формате Министерством здравоохранения, также активно продолжается.

Активно применяется скрытое патрулирование, которое проводится в таких областях, как Астана (4 автомобиля), Актюбинская (11), Атырауская (6), Карагандинская (2), Костанайская (3), Северо-Казахстанская (1), Жетісу (1), Ұлытау (1) и Туркестанская (1) области. В результате применения скрытых патрулей зафиксировано 43,3 тыс. нарушений. Эти меры позволили значительно снизить число погибших в ДТП в указанных регионах.

В октябре 2023 года были подписаны законы, вносящие изменения в КоАП и законодательство о дорожном движении. Эти изменения вступают в силу в 2 этапа: с 4 декабря 2023 года – основная часть, и с 4 апреля 2025 года – дополнения, касающиеся мопедов.

В числе новых правил – ответственность за превышение средней скорости на участках дорог, между двумя камерами. За проезд такого участка выше 60 км/ч будет назначен штраф от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге). Также для водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде без прав, или отказавшихся от медосвидетельствования, срок запрета на сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения увеличен до 7 лет.

Для мопедов предусмотрена обязательная регистрация и получение водительского удостоверения категории "А1". Также введены штрафы за отсутствие регистрационных знаков на электромобилях и требования по созданию зарядных станций для таких автомобилей.