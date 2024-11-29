Число абонентов сотовой связи выросло в Казахстане
Однако объём оказанных услуг снизился.
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
125Фото: baigenews.kz
В Казахстане, по данным на 1 ноября, насчитывается 26 миллионов абонентов сотовой связи. Это 3,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.
Из общего числа абонентов 18,7 миллиона имеют доступ к Интернету, рост за год составил 4,8 процента.
Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек составила 129 единиц, из них доступ к Интернету имеют 93 абонента.
С января по октябрь 2024 года объём услуг, оказанных в сфере сотовой связи, составил 191,3 миллиарда тенге, что на 14,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общий объём услуг связи за 10 месяцев составил 1,1 триллиона тенге, из них 52,5 процента занимают интернет-услуги.
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