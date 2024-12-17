Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании правительства сообщил, что благодаря принимаемым усилиям в Казахстане удалось увеличить численность снежных барсов более чем в два раза и довести до порядка 180 особей, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в республике предпринят ряд комплексных мер по восстановлению численности снежных барсов, на ключевых участках обитания созданы особо-охраняемые природные территории на площади 3,6 миллиона гектаров, сейчас порядка 70 процентов мест обитания барсов защищены ООПТ.

Активно применяются современные методы учёта и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. Проведено мечение 11 особей барсов спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо-охраняемых природных территорий.