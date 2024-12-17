Численность снежных барсов в Казахстане увеличена вдвое
11 особей пометили спутниковыми ошейниками.
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Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании правительства сообщил, что благодаря принимаемым усилиям в Казахстане удалось увеличить численность снежных барсов более чем в два раза и довести до порядка 180 особей, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что в республике предпринят ряд комплексных мер по восстановлению численности снежных барсов, на ключевых участках обитания созданы особо-охраняемые природные территории на площади 3,6 миллиона гектаров, сейчас порядка 70 процентов мест обитания барсов защищены ООПТ.
Активно применяются современные методы учёта и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. Проведено мечение 11 особей барсов спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо-охраняемых природных территорий.
"Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу снежных барсов нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов более чем в два раза и довести до порядка 180 особей. Работа по сохранению вида продолжается, активно развивается трансграничное и международное сотрудничество", — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.
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