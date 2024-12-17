Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства сообщил, что численность сайгаков доведена до 2,8 млн особей в 2024 году, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что еще одним примером успешного опыта охраны животного мира в стране является рост популяции сайгаков с 21 тысяч особей в 2003 г. до 2,8 млн особей в 2024 году, а прогнозная послеокотная численность составляет порядка четырех млн особей.

На сегодня 99% мировой популяции сайгака находится в Казахстане.

"Международный союз охраны природы (МСОП) повысил природоохранный статус сайгака в международном Красном списке на три категории с "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии близком к угрожаемому", — сказал Нысанбаев.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, какие меры предпринимаются в Казахстане для сохранению сайгаков.