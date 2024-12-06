Численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в Казахстане, по состоянию на 1 ноября текущего года, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: крупный рогатый скот (КРС) – до 8,2 млн голов (120,6%), в том числе коровы – до 4,4 млн голов (123,3%), лошади – до 4,1 млн голов (104,9%), верблюды – до 2,8 млн голов (104,7%), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы главы кабмина.

Производство молока увеличилось до 3 млн тонн (104,2%), из которых в сельхозформированиях произведено 1 млн тонн (107,5%). Производство яиц куриных увеличилось до 3,7 млрд штук (100,9%), в том числе в сельхозформированиях – до 3,1 млрд штук (101,5%).

По данным местных исполнительных органов, по республике на период зимовки 2024-2025 гг. заготовлено 35,2 млн тонн сена или 143,9% от плана, 2 млн тонн сенажа или 117,9% от плана, 5,1 млн тонн соломы или 111,9% от плана, 2,3 млн тонн силоса или 117,9% от плана, а также 5,8 млн тонн концкормов или 104,4% от плана.

Указанные объёмы заготовленных кормов, позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объёмов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом.

Ранее стало известно, что до 580 млрд тенге увеличили в РК объём льготного финансирования аграриев.