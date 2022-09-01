Численность населения Казахстана превысила 19,6 миллиона человек

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Численность населения Казахстана с учётом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Бюро нацстатистики, в переписи 2021 года приняло участие 19 186 015 человек. Таким образом, население страны с прошлой переписи 2009 года выросло на 20% или 3,2 миллиона человек. Этому способствовали естественный прирост населения, а также миграционный приток на территорию Казахстана.

Согласно итогам переписи доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%, рост по сравнению с данными предыдущей переписи составил 5%. Соответственно наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%. Наибольшее число городских жителей проживают в Карагандинской области – 80% жителей, свыше миллиона человек. Напротив, регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тысяч человек или 24,3% жителей области проживают в городской местности.

"Урбанизация является общемировой тенденцией, которая связана с индустриализацией экономики и перетоком рабочей силы в более производительные сферы. Как правило, жители переезжают из сёл в города для получения образования, работы по специальности и улучшения благосостояния. За межпереписной период наибольший рост городского населения отмечается в шести регионах страны – Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, ВКО, СКО, Кызылординской областях. А население столицы выросло в два раза", – говорит глава Бюро нацстатистики Жандос Шаймарданов.

По итогам предыдущей переписи в столице проживало 619 тысяч человек, на момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 миллиона человек.

Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тысячи человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.

Отметим, перепись проводится один раз в 10 лет и показывает различные социально-экономические параметры населения на определённую дату. С учётом данных переписи 2021 года численность населения Казахстана после перерасчёта текущих данных на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек.

Краткие итоги переписи отражают статистику по регионам за 2021 год, то есть до выделения трёх областей.