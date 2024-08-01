Численность населения Казахстана назвали в Бюро нацстатистики

В Бюро нацстатистики озвучили численность населения республики на 1 июля. Она составила 20 159 707 человек, из них горожане – 12 573 637 человек, сельские жители – 7 586 070 человек, передаёт BaigeNews.kz.

За полгода численность населения увеличилась на 125 867 человек, из них за счёт естественного прироста на 118 579 человек, миграции – на 7 289 человек.

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане – на 2,93%, Шымкенте – на 1,38% и Алматы – на 1,33%.