Численность населения Казахстана назвали в Бюро нацстатистики
Сегодня, 22:00
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Сегодня, 22:00Сегодня, 22:00
73Фото: Qazcontent
В Бюро нацстатистики озвучили численность населения республики на 1 июля. Она составила 20 159 707 человек, из них горожане – 12 573 637 человек, сельские жители – 7 586 070 человек, передаёт BaigeNews.kz.
За полгода численность населения увеличилась на 125 867 человек, из них за счёт естественного прироста на 118 579 человек, миграции – на 7 289 человек.
Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане – на 2,93%, Шымкенте – на 1,38% и Алматы – на 1,33%.
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