Численность лошадей и овец увеличилась в Казахстане

В Казахстане растет поголовье сельхозживотных. Численность КРС на 1 августа увеличилась на 2,7% и составила 9,68 млн голов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

В прошлом году Казахстан произвел 924,4 тыс. тонн мяса, сообщили в минсельхоз.

"Лошадей стало больше на 7,7%, поголовье составляет 4,2 млн. Численность овец возросла на 3,6% до 23 млн голов. Вместе с тем, снизилось поголовье птицы на незначительные 0,3% до 49,6 млн голов, количество коз уменьшилось 3,9% до 2,6 млн голов, свиней на 2,7% до 818,3 тыс. голов", - сообщили в ведомстве.

Внутренний рынок полностью обеспечен животноводческой продукцией за счет отечественного производства, за исключением мяса птицы. По информации минсельхоз, доля импортной курятины на рынке страны составляет 33%.

"Вместе с тем, отечественная мясная продукция пользуется популярностью за рубежом. За полгода казахстанские сельхозтоваропроизводители экспортировали 11,8 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в том числе 7,5 тыс. тонн мяса КРС и 3,6 тыс. тонн баранины", - говорится в сообщении.

При этом, основными импортерами мяса и мясной продукции отечественного производства являются такие страны как: Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовской Аравии.