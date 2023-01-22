Чиновницу от образования подозревают во взятках в Шымкенте

Сотрудники Антикора задержали главного специалиста отдела образования Шымкента. Чиновницу подозревают во взятках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Антикоррупционная служба Шымкента начала досудебное расследование по статье 366 часть 3 УК РК.

"Должностное лицо подозревается в неоднократном получении взятки в размере 800 тысяч тенге от руководителей садиков за положительные решения по их проверке за 2022 год. Задержана главный специалист отдела образования города, которая на допросе полностью признала вину", — сообщили в Антикоррупционной службе города.

В ведомстве уточнили, что чиновницу отправили под домашний арест. Расследование продолжается. Окончательное решение вынесет суд.