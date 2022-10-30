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Чиновница уволена после коррупционного скандала в Кокшетау
Чиновницу уволили после коррупционного скандала. Об этом сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы по Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с нашей рекомендацией, по статье 61 Закона "О госслужбе" было издано распоряжение об увольнении Ахметжановой с 1 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба составила на руководителя ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области" Дину Ахметжанову административный протокол. Оказывается, в ноябре 2020 года комиссия этого ведомства в приюте для стариков "Шапагат" в Целиноградском районе выявила недостачу денег и мертвые души, но руководительница почему-то нигде не афишировала эти факты и не обратилась в Антикор.
Кокшетауский административный суд признал Ахметжанову виновной в совершении коррупционного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 306 300 тенге. Ахметжановой удалось попасть на прием в Верховный суд и добиться нового рассмотрения ее дела. Однако Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции.
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