Чиновница проиграла суд блогеру в Актобе

Руководитель управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Алтынай Юнисова проиграла суд блогеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В 2023 году на Instagram-странице паблика "Проблема Актобе" несколько раз публиковали фотографию руководителя управления культуры Алтынай Юнисовой. Под фото были подписи такого содержания: "Требуем в отставку руководителя культуры области. Так как слишком много директоров прикрывает. Также требуем уволить директоров, которые провинились. Для остальных это будет уроком", "Всё ли в порядке под чутким руководством Алтынай Юнисовой", "Когда добровольно подадите в отставку? Скоро опубликую материал про деятельность культуры", "По информации некоторых источников, ожидается отставка руководителя культуры области".

Алтынай Юнисова посчитала, что данные публикации не соответствуют действительности, порочат её честь и достоинство. Она подала судебный иск на администратора паблика "Проблема Актобе" с требованием признать сведения не соответствующими действительности и возместить ей моральный ущерб. Истец утверждала, что в сфере культуры работает 15 лет, с 2020 года возглавляет профильное управление, за эти годы у неё были поощрения и не было ни одного взыскания.

Администратор паблика уверял, что просто высказывал своё мнение, никого не опорочил, а госслужащие должны уметь правильно воспринимать критику народа.

В споре блогера и чиновницы суд по своей инициативе назначил судебную психолого-филологическую экспертизу по спорным публикациям. Эксперт сделал выводы, что исследуемые тексты не порочат честь, достоинство и репутацию истца, а негативная информация подавалась в виде мнения. Суд отказал в удовлетворении иска.