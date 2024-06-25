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Чиновница лишилась работы после рассказа дочери о "заботливой маме"

Сегодня, 22:48
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baigenews.kz Сегодня, 22:48
Сегодня, 22:48
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Фото: baigenews.kz
Главный специалист Минздрава Самарской области России Светлана Тупикова уволилась после того, как её дочь, студентка медколледжа, рассказала, как стала круглой отличницей, передаёт BaigeNews.kz.

В Telegram-канале "Воронцова вещает" появилось видео, в котором девушка, используя нецензурную лексику, вещает, что ни разу не посетила практику, но мама позаботилась о ней, и теперь у неё "одни пятёрки".

"Очень хорошо иметь маму, которая работает в правительстве, её подруг, которые командуют всеми медсестрами и заставляют ставить мне автоматом всё", - написала дочь Светланы Тупиковой в Telegram.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, "главный специалист Минздрава Самарской области Светлана Тупикова уволилась после скандала. Оценки невоспитанной студентки медицинского колледжа уже аннулированы".

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