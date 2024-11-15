Чиновнику-взяточнику вынесли приговор в СКО

Петропавловский городской суд огласил приговор в отношении заместителя акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, руководителя районного отдела ЖКХ и директора ТОО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Агентства РК по противодействию коррупции.

"Заместитель акима района и руководитель районного отдела ЖКХ признаны виновными в получении, а директор ТОО – даче взятки в размере 10 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог районного значения. Приговором суда заместитель акима района осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, руководитель районного отдела ЖКХ – 7 годам, директор ТОО – 3 годам 6 месяцам", - проинформировали в Антикоре.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора. Судебный акт в законную силу не вступил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее стало известно, что за взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы.