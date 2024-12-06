Председателю комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза РК Дархану Абдикаримову вынесли обвинительный приговор. Его огласили в городском суде Костаная, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Дархана Абдикаримова приговорили к трём годам шести месяцам лишения свободы и назначили отбывание наказания в колонии средней безопасности (общий режим). Его сообщнику, директору костанайского ТОО "Агро-Сектор" Сакену Оспанову, суд назначил три года лишения свободы также в колонии средней безопасности.

Абдикаримов обвинялся в получении взятки в размере 4,4 млн тенге от директора аграрной компании Оспанова, который являлся его давним другом. Взятка передавалась в июне прошлого года в разгар борьбы сельхозпроизводителей с большим нашествием саранчи. В связи с опасностью, грозившей посевам, из государственного бюджета было выделено на борьбу с саранчой сначала 4,3 млрд тенге. Когда стало понятно, что этих денег не хватает, из резерва правительства добавили ещё 3,9 млрд тенге. Эти средства нужно было срочно осваивать, так как посевные площади были под угрозой. И Минсельхозу разрешили заключать договоры на покупку пестицидов для борьбы с саранчой из одного источника.

Согласно обвинению, Абдикаримов намеренно выбрал костанайскую фирму, которой владел его хороший друг Оспанов. И отдал ему лот на сумму 78 млн тенге. За беспрепятственное заключение договора и его одобрение Абдикаримов попросил взятку в размере 4,4 млн тенге – 5% от суммы договора с НДС.

Уголовное дело слушалось в сокращённом порядке без заслушивания свидетелей, так как подсудимые сразу признали вину и раскаялись. Во время прения сторон по делу выяснилась любопытная деталь. В костанайский суд поступило письмо от директора столичного ТОО "Астана-Нан". В нём он указал, что Абдикаримов приобрёл у Оспанова пестициды не лучшего качества. И изначально рассчитывал взять взятку на этом тендере. В то время, как у "Астана-Нан" были пестициды лучшего качества, но фирма даже не знала о проведении тендера. В суде подробно разбирали это письмо, выясняя, почему ядовитые вещества для борьбы с саранчой закупили именно у костанайского ТОО.

"Речь идёт о закупке инсектицидов – именно так называется группа пестицидов, предназначенных для борьбы с саранчой, – уточнил подсудимый Абдикаримов. – Этот конкурс проводился по линии казначейства. Директор "Астана-Нан" уже обращался по этому поводу в суд, где ему разъяснили, что в наши обязанности не входит уведомлять компании о проведении тендеров".

Адвокат подсудимого Куаныш Амиров указал на то, что директор ТОО "Астан-Нан" уже обращался с иском в экономический суд столицы. В нём он указал, что Минсельхоз незаконно отдал предпочтение в пользу костанайской фирмы, но проиграл дело. Однако государственный обвинитель настаивала на приобщении этого письма к делу, а адвокаты подсудимых были против.

Судья Нурлан Бекишев, разрешая ходатайство о приобщении либо неприобщении письма столичной фирмы к уголовному делу, задал ряд вопрос. В частности, о том, почему всё-таки Абдикаримов отдал предпочтение костанайской фирме, а не астанинской.

"Астана-Нан" прилагают письмо, в котором они известили Минсельхоз о наличии необходимого объёма инсектицидов, но тем не менее договор с ними вы не заключили. Об объёмах веществ они вас известили ещё 25 июня 2024 года, но вы им отказали в заключении договор из одного источника", – уточнил судья. "Наличия инсектицидов у них, скорее всего, не было, – пояснил подсудимый Абдикаримов. – Они у них лежали на складе в Степногорске. Их просто так взять нельзя было. Мы потеряли бы три дня, плюс приёмка ещё четвёртый день, а у нас сроки горели. А в Костанае инсектициды прямо тут лежали на складе".

Прокурор обратила внимание на то, что 25 июня, когда Абдикаримов дал отказ ТОО "Астана-Нан", он уже получал первую сумму взятки в размере 2 млн тенге от Оспанова. То есть тендер уже был обещан костанайскому другу, и именно в связи с этим он отказал столичной фирме, а не потому, что необходимые ядовитые вещества у неё были в другом городе.

В итоге судья приобщил к делу письмо столичной фирмы. Во время прений подсудимые также попросили приобщить к материалам дела выписки с их банковских счетов о наличии крупных сумм денег. Этими выписками они пытались доказать суду, что могут заплатить многократную сумму штрафа и просили не лишать их свободы, как просил прокурор.

Согласно выпискам с банковского счёта и согласно данным "Правительства для граждан" у Дархана Абдикаримова оказалось более 94 млн тенге, включая квартиру в Астане. Сакен Оспанов предоставил выписки на сумму свыше 88 млн тенге, которые лежали на его счету. В связи с этим в прениях они просили не лишать их свободы, а назначить альтернативное наказание в виде штрафов. Они приводили доводы и о том, что Оспанов явился в антикоррупционную службу с повинной, что является смягчающим обстоятельством.

Абдикаримов также сообщил, что, находясь на свободе, он сможет консультировать аграриев, так как у него большой опыт в этом, а за Оспановым стоит целый коллектив, который не сможет без него.

Тем не менее судья назначил обоим реальные сроки и подсудимым надели наручники в зале суда. При разъяснении приговора судья Нурлан Бекишев отметил, что явка с повинной Оспанова – безосновательный довод, потому что он явился с повинной спустя месяц после того, как арестовали Абдикаримова. В то время, как, согласно законодательству, явкой с повинной считается добровольная явка провинившегося до того, как антикоррупционная служба начала досудебное расследование.

"Что касается назначения штрафов, то суд посчитал, что коррупционное преступление слишком тяжкое, чтобы назначать альтернативный вид наказание. На это обратила внимание и прокурор, и наш президент постоянно говорит об этом", – сообщил судья.

Приговор в законную силу не вступил и у подсудимых есть право на его обжалование. Адвокаты подсудимых сразу сообщили, что будут подавать апелляционную жалобы и рассчитывают, что подсудимым всё-таки заменят реальные сроки на штрафы. И привели в пример дело директора костанайского представительства АО "Продкорпорация" Мираса Турежанова, который попался на взятке в размере 350 тысяч тенге от заместителя директора ТОО "Олжа-Агро" Алмаза Кулмурзаева. Тогда суд первой инстанции также назначил им лишение свободы, но уже через месяц они опротестовали приговор и заплатили штрафы в 30-кратном размере от суммы взятки. Кстати, в случае с председателем комитета госинспекции штраф, если его утвердит апелляционная инстанция, могу назначить в 15-кратном размере, так как дело слушалось в сокращённом порядке. Это означает, что любое наказание по статье обвинения не может быть больше половины срока или размера штрафа, предусмотренного уголовной статьёй.