Комплексные изменения произошли в системе государственного регулирования и контроля сферы теплоснабжения. В рамках усиления мер Правительством были учтены рекомендации Высшей аудиторской палаты по итогам госаудита отрасли, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщается, изменения направлены на устранение застарелых проблем, которые повышали риски аварийных ситуаций и сдерживали развитие теплоэнергетического комплекса.

Так, контрольные функции в отношении теплосетей и централизованного теплоснабжения перешли от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК с усилением его функций.

Для обеспечения слаженной подготовки и стабильного прохождения отопительного периода была усилена административная ответственность:

за срыв ремонтных работ – 50 МРП (196 600 тенге);

несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период – 1 000 МРП (3 932 000 тенге);

несвоевременное получение паспорта готовности – увеличение с 300 МРП (1 179 600 тенге) до 1 500 МРП (5 898 000 тенге).

Это существенно повышает статус документа и в целом подготовку к работе в осенне-зимний период.

"Персональная ответственность за стабильное прохождение отопительного периода возложена на заместителей акимов регионов и городов республиканского значения (политические госслужащие)", - говорится в сообщении Высшей аудиторской палаты. "Персональная ответственность за стабильное прохождение отопительного периода возложена на заместителей акимов регионов и городов республиканского значения (политические госслужащие)", - говорится в сообщении Высшей аудиторской палаты.

Помимо этого, были введены новые инструменты мониторинга и контроля участников отрасли. В том числе в части эксплуатации и технического состояния ключевых объектов теплоэнергетики.

Принятые меры призваны повысить надежность теплоэнергетического комплекса, снизить вероятность аварийных ситуаций, улучшить качество услуг для граждан и бизнеса, а также повысить прозрачность отрасли.