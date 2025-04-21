Чиновников ждут штрафы и ответственность за срыв отопительного сезона в Казахстане
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Комплексные изменения произошли в системе государственного регулирования и контроля сферы теплоснабжения. В рамках усиления мер Правительством были учтены рекомендации Высшей аудиторской палаты по итогам госаудита отрасли, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщается, изменения направлены на устранение застарелых проблем, которые повышали риски аварийных ситуаций и сдерживали развитие теплоэнергетического комплекса.
Так, контрольные функции в отношении теплосетей и централизованного теплоснабжения перешли от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК с усилением его функций.
Для обеспечения слаженной подготовки и стабильного прохождения отопительного периода была усилена административная ответственность:
- за срыв ремонтных работ – 50 МРП (196 600 тенге);
- несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период – 1 000 МРП (3 932 000 тенге);
- несвоевременное получение паспорта готовности – увеличение с 300 МРП (1 179 600 тенге) до 1 500 МРП (5 898 000 тенге).
"Персональная ответственность за стабильное прохождение отопительного периода возложена на заместителей акимов регионов и городов республиканского значения (политические госслужащие)", - говорится в сообщении Высшей аудиторской палаты.
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