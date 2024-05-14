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Чиновников в Жамбылской области наказали за незаконные госзакупки на 335 млн тенге

Сегодня, 13:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22
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Фото: baigenews.kz

По результатам проведенного прокуратурой Байзакского района анализа установлены неоднократные нарушения в деятельности структурных подразделений акимата района при проведении государственных закупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"В апреле 2024 года отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района незаконно заключил договор с подрядчиком на сумму 125 млн тенге способом "из одного источника".

В другом случае, при проведении закупок необоснованно устанавливались требования, которые ограничивали и усложняли участие предпринимателей, а также ущемляли права общественных объединений инвалидов", - сообщили в прокуратуре.

Всего по акту прокурорского надзора отменены закупки на сумму свыше 335 млн тенге, а виновные лица привлечены к ответственности.

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