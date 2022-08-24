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  • Чиновников подозревают в присвоении почти полумиллиарда тенге в Карагандинской области
inform.kz Вчера, 22:34
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Фото: inform.kz

Чиновников подозревают в присвоении почти полумиллиарда тенге в Карагандинской области

В присвоении или растрате почти полумиллиарда тенге подозревают сотрудников акимата посёлка Молодёжный в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

455 миллионов тенге выделили для ремонта 13-ти километров дорог в минувшем году. Однако по ним уже невозможно ездить, негодуют местные жители. Полотно разбито, даже следов работ не видно, пишут сельчане.

На жалобу отреагировали в Антикоррупционной службе. Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц аппарата акима посёлка и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог.

"Начато досудебное расследование. Чиновники заявляют, что дороги отремонтировали согласно проектно-сметной документации. Мол, всё испортили талые воды и большегрузные машины, которые возят топливо в местную котельную. Что на самом деле "пробило брешь в бюджете", предстоит выяснить следователям", — сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции Карагандинской области.

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#ремонт дороги #Карагандинская область
Вчера, 22:34
295
Журналист

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