В Северо-Казахстанской области раскрыты серьёзные нарушения, связанные с незаконным предоставлением земельного участка. Специализированная природоохранная прокуратура региона обнаружила, что территория, на которой расположено озеро "Юртовое", передана в аренду с нарушением ряда законов, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году участок площадью 55 гектаров передали в пользование с целевым назначением для лесоразведения. Однако, согласно действующему законодательству, решение о передаче земли оказалось противоречащим требованиям статьи 26 Земельного кодекса и пункта 14 Закона "О пастбищах". Дело в том, что территория, на которой находится озеро, относится к пастбищным землям, предназначенным для выпаса сельскохозяйственных животных.

Ещё одной ошибкой стало то, что 40 гектаров из общей площади участка занимал водоём — озеро "Юртовое". Согласно статье 135 Земельного кодекса и статье 119 Водного кодекса, такие земли могут быть переданы для лесоразведения только при наличии положительного заключения уполномоченного органа в сфере охраны водных ресурсов. В данном случае такого заключения не было получено, что также является нарушением.

Несмотря на явные нарушения, земельная комиссия вынесла положительное заключение о передаче участка в аренду физическому лицу. Однако вмешательство прокуратуры позволило вскрыть нелегитимность сделки. Суд признал передачу земли незаконной и постановил вернуть участок в собственность государства.

Стоимость участка с озером составляет более 117 миллионов тенге.

После вмешательства прокуратуры акт прокурорского надзора был рассмотрен на совете по этике департамента Агентства по делам госслужбы по Северо-Казахстанской области. В результате члены земельной комиссии, а также руководители отделов по земельным отношениям и государственного правового отдела акимата Мамлютского района привлечены к дисциплинарной ответственности. Им вынесли наказание в виде неполного служебного соответствия.

Ранее сообщалось о том, что руководитель отдела ЖКХ незаконно распределял земельные участки в Косшы.