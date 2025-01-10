Чиновников наказали за дефекты на дорогах в Павлодарской области
В первые дни нового года порядка двух тысяч километров автодорог обследованы сотрудниками административной полиции.
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В результате выявлен 51 дефект, по которым выдано 35 предписаний на устранение выявленных недостатков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений к ответственности привлечены пять должностных лиц, на каждого наложен штраф. Также необходимо устранить выявленные дефекты.
Стражи правопорядка отметили, что такие мероприятия проводятся в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня травматизма и смертности на дорогах региона.
Принцип "Закон и порядок" остается основой деятельности органов внутренних дел, направленный на обеспечение безопасности граждан, поддержание общественного порядка и дорожной безопасности. Нарушители неизбежно будут нести ответственность за свои действия.
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