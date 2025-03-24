Факты нарушения порядка оказания госуслуг выявлены в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Как сообщает областной департамент по делам госслужбы, в случае отказа в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения услугодатель обязан предварительно уведомить заявителя о своём решении. Однако в ходе проверки установлено, что сотрудники управления систематически нарушали указанное требование, не уведомляя заявителей об отказе в установленные сроки.

Согласно правилам, уведомление должно быть направлено не позднее чем за три рабочих дня до принятия окончательного решения. Это даёт гражданам реальную возможность защитить свои права и аргументировать свою позицию. Но вместо этого заявители о факте отказа узнавали уже после принятия окончательного решения. Так госслужащие лишали граждан шанса на исправление ситуации.

Всего в течение 2024 года выявлено более 50 случаев подобных нарушений, что свидетельствует о системности проблемы.

В связи с этим департаментом внесено представление об устранении нарушений с рассмотрением вопроса об ответственности виновных лиц.