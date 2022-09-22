Чиновников и предпринимателей осудили за взяточничество при госзакупках в Шымкенте

В Аль-Фарабийском районном суде Шымкента огласили приговор сотрудникам департамента внутреннего государственного аудита и бизнесмену. Их обвиняли во взяточничестве при проведении госзакупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Руководитель департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимов Е.З., руководитель отдела камерального контроля Ағабек А.М., замруководителя департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Турсунбеков Е.С. и учредитель ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" Кожахметов К.К. обвинялись в получении, даче взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", - сообщили в ведомстве.



Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Ағабек - 7,5 лет, Кожахметову семь лет лишения свободы.



Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекова осудили на два года.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.