Чиновники ЗКО оказались за решеткой за взятки и незаконные сделки с землей
Все трое навсегда лишены права работать на государственных должностях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Суд города Уральск вынес приговор в отношении ключевых фигур коррупционного скандала: руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Ташенбаева А., его подчиненного - главного специалиста Ғатау Н. и заместителя директора ТОО "Алиханстройпроект" Купбаева А.
Ташенбаев был признан виновным в получении взятки в размере 1,5 млн тенге от Купбаева за согласование проектов строительства многоквартирных домов и в злоупотреблении полномочиями, незаконно выдав земельный участок без проведения торгов. Ғатау, в свою очередь, получил 500 тыс тенге за согласование акта выборки земельного участка и незаконное внесение документов на госуслугах об увеличении размера участка без фактического строительства.
По решению суда Ташенбаев и Ғатау приговорены к 7 и 3,5 годам лишения свободы соответственно. Взяткодатель Купбаев также получил 7 лет заключения. Все трое навсегда лишены права работать на государственных и квазигосударственных должностях.
Самое читаемое
- "Рёбра и грудь были сломаны": Муж погибшей роженицы в области Абай поделился результатом экспертизы
- Школьник из Арыси получил приглашения из 30 университетов мира
- Полицейских уволили из-за дерзкого водителя в Костанайской области
- Автобус врезался в грузовик в Астане: как себя чувствуют пострадавшие
- Почему НДС еще не повысили, а цены на продукты уже выросли