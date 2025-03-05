Суд города Уральск вынес приговор в отношении ключевых фигур коррупционного скандала: руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Ташенбаева А., его подчиненного - главного специалиста Ғатау Н. и заместителя директора ТОО "Алиханстройпроект" Купбаева А.

Ташенбаев был признан виновным в получении взятки в размере 1,5 млн тенге от Купбаева за согласование проектов строительства многоквартирных домов и в злоупотреблении полномочиями, незаконно выдав земельный участок без проведения торгов. Ғатау, в свою очередь, получил 500 тыс тенге за согласование акта выборки земельного участка и незаконное внесение документов на госуслугах об увеличении размера участка без фактического строительства.

По решению суда Ташенбаев и Ғатау приговорены к 7 и 3,5 годам лишения свободы соответственно. Взяткодатель Купбаев также получил 7 лет заключения. Все трое навсегда лишены права работать на государственных и квазигосударственных должностях.