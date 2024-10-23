Чиновники в Жанаозене чуть не оставили детей-сирот без крыши над головой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жанаозене в ходе анализа, проведенного прокуратурой города, было установлено, что 38 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не были поставлены в очередь на получение жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры Мангистауской области.
"Так, в соответствии со статьей 71 Закона "О жилищных отношениях" законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны поставить ребенка на учет в местном исполнительном органе для получения жилья.
В результате мерами прокурорского надзора все дети поставлены в очередь на получение жилья", ― рассказали в областной прокуратуре.
Также отмечено, что главный специалист отдела ЖКХ, допустивший нарушение законности, был привлечен к дисциплинарной ответственности.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- Скончалась мать Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша Светлана Назарбаева
- Права сельских работников грубо нарушались в СКО
- Сын Турлыханова проведет остаток срока в колонии
- Найдена пропавшая 15-летняя школьница из Актау