Чиновники в Жанаозене чуть не оставили детей-сирот без крыши над головой

В Жанаозене в ходе анализа, проведенного прокуратурой города, было установлено, что 38 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не были поставлены в очередь на получение жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры Мангистауской области.

"Так, в соответствии со статьей 71 Закона "О жилищных отношениях" законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны поставить ребенка на учет в местном исполнительном органе для получения жилья. В результате мерами прокурорского надзора все дети поставлены в очередь на получение жилья", ― рассказали в областной прокуратуре.

Также отмечено, что главный специалист отдела ЖКХ, допустивший нарушение законности, был привлечен к дисциплинарной ответственности.