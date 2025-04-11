В Шымкенте вынесен приговор по громкому делу о коррупции в рядах департамента полиции, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает суд, сразу четыре человека предстали перед Фемидой - среди них чиновники и предприниматель, обвинённые в присвоении крупных сумм, получении и даче взяток, а также халатности, повлекшей серьёзные последствия.

Начальник управления финансового обеспечения ДП Шымкента - гражданин Б. - договорился с директором ТОО "С." К.Т., что обеспечит его победу в госзакупках. Цена услуги - 74 миллиона тенге. Деньги были переданы после перечисления бюджетных средств на счёт компании.

Главный специалист департамента А. также участвовал в схеме, составив фиктивный договор с ТОО на 370 миллионов тенге. А начальник отдела К.К. принял товар, не соответствующий техспецификациям, закрыв глаза на нарушения.

После расследования, анализа видеоматериалов, экспертиз, показаний свидетелей и признаний подсудимых, суд принял следующие решения:

Б. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере - 6 лет 8 месяцев лишения свободы + пожизненный запрет на госслужбу

А. - 2 года лишения свободы и аналогичный запрет

К.Т. получил смягчение наказания за полное раскаяние и сотрудничество со следствием (решение в финале оглашено не было, но подразумевается смягчённое)

К.К. за халатность получил ограничение свободы.

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