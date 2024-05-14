Чиновники в общежитии: зачем переселили детей, объяснили в Управлении образования Карагандинской области

В Управлении образования Карагандинской области отреагировали на заявление прокуратуры о выселении школьников Шетского района из общежития. В ведомстве объяснили, что переезд организован для безопасности детей, передаёт BaigeNews.kz.

По данным управления, решение о создании интерната на базе школы имени Алтынсарина (ресурсный центр) принято в марте прошлого года из-за отдалённости действовавшего на тот момент интерната.

"Здание интерната находится на расстоянии более трёх километров от школы в непосредственной близости от республиканской трассы, что делает дорогу небезопасной для учащихся. Поскольку было принято решение о строительстве комфортной школы рядом со школой имени Ы. Алтынсарина, действующее здание в дальнейшем планировалось использовать как интернат. Согласно предписанию областной прокуратуры, дети возвращены в старое здание интерната. Для них организован подвоз на школьном автобусе", - сообщили в Управлении образования Карагандинской области.

Также в ведомстве добавили, что руководитель отдела образования Шетского района привлечён к дисциплинарной ответственности. В марте этого года с ним расторгнут трудовой договор.

Ранее в прокуратуре сообщили, что более 400 учащихся незаконно выселили из общежития. На втором этаже здания стал дислоцироваться отдел образования Шетского района", а на третьем организовано общежитие для начальника отдела образования, сотрудников и методистов ГУ.