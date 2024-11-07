  • 7 Ноября, 12:46
  • BAIGENEWS

Чиновники в Астане завысили суммы госзакупок на 117 млн тенге

Сегодня, 11:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
114
Фото: BaigeNews.kz

Прокуратурой района Есиль города Астаны выявлено необоснованное завышение суммы госзакупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городской прокуратуры.

"Местным исполнительным органом объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге.

Изучением конкурсной документации установлено завышение стоимости на 117 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.

По акту надзора конкурс отменен, необоснованное расходование бюджетных средств пресечено.

Самое читаемое

Наверх