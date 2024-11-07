Чиновники в Астане завысили суммы госзакупок на 117 млн тенге

Прокуратурой района Есиль города Астаны выявлено необоснованное завышение суммы госзакупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городской прокуратуры.

"Местным исполнительным органом объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге.

Изучением конкурсной документации установлено завышение стоимости на 117 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.