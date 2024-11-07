Чиновники в Астане завысили суммы госзакупок на 117 млн тенге
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
114Фото: BaigeNews.kz
Прокуратурой района Есиль города Астаны выявлено необоснованное завышение суммы госзакупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городской прокуратуры.
"Местным исполнительным органом объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге.
Изучением конкурсной документации установлено завышение стоимости на 117 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
По акту надзора конкурс отменен, необоснованное расходование бюджетных средств пресечено.
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