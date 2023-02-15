Чиновники СКО похитили 423 миллиона тенге, выделенных на ремонт дорог

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В Генеральной прокуратуре сообщили о выявленных нарушениях в сфере автодорог, передает BaigeNews.kz. Так, в Северо-Казахстанской области выявили хищение 423 миллионов тенге.

"По обвинению в хищении 423 миллиона тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика. Ими перечислены многомилионные государственные деньги по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги", - сообщили в ведомстве. Прокуроры также подвели итоги проверок состояния автодорожной отрасли. Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями. В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 миллионов тенге. На сегодня договор расторгнут, прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения.



"Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках. Так, после вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 миллиарда тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург-Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава Отдела акимата Аршалынского", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что особое внимание надзорным органом уделяется пресечению необоснованных потерь бюджета. В районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше148 миллионов тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание.

Всего по итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 миллиардов тенге, в доход государства возмещены 2,5 миллиарда тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц.

Неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и так далее. В этой связи Генеральная прокуратура в адрес правительства внесла акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении.