Прокуроры защитили права предпринимателя, нарушенные местным исполнительным органом в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

В надзорный орган обратился мужчина, которому акимат препятствовал в реализации проекта.

"Предпринимателю выдали разрешительные документы на реконструкцию здания. Он вложил в проект значительные средства. Однако спустя три месяца уполномоченный орган незаконно отозвал выданные документы и запретил дальнейшую работу", - сообщили подробности дела в прокуратуре.

Принятыми прокуратурой города мерами незаконные действия уполномоченного органа незамедлительно пресечены, руководитель привлечён к административной, а сотрудник, допустивший нарушение, к дисциплинарной ответственности.

Подобные факты ухудшают инвестиционную привлекательность региона. Поэтому инвесторов и предпринимателей, столкнувшихся с трудностями при реализации проектов, просят обращаться в мобильную группу по защите прав.