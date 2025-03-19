  • 19 Марта, 18:12
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Чиновники препятствовали работе бизнесмена в Семее

Наказать виновных помогла прокуратура.

Сегодня, 16:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры защитили права предпринимателя, нарушенные местным исполнительным органом в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

В надзорный орган обратился мужчина, которому акимат препятствовал в реализации проекта.

"Предпринимателю выдали разрешительные документы на реконструкцию здания. Он вложил в проект значительные средства. Однако спустя три месяца уполномоченный орган незаконно отозвал выданные документы и запретил дальнейшую работу", - сообщили подробности дела в прокуратуре.

Принятыми прокуратурой города мерами незаконные действия уполномоченного органа незамедлительно пресечены, руководитель привлечён к административной, а сотрудник, допустивший нарушение, к дисциплинарной ответственности. 

Подобные факты ухудшают инвестиционную привлекательность региона. Поэтому инвесторов и предпринимателей, столкнувшихся с трудностями при реализации проектов, просят обращаться в мобильную группу по защите прав.

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