Чиновники препятствовали работе бизнесмена в Семее
Наказать виновных помогла прокуратура.
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Прокуроры защитили права предпринимателя, нарушенные местным исполнительным органом в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
В надзорный орган обратился мужчина, которому акимат препятствовал в реализации проекта.
"Предпринимателю выдали разрешительные документы на реконструкцию здания. Он вложил в проект значительные средства. Однако спустя три месяца уполномоченный орган незаконно отозвал выданные документы и запретил дальнейшую работу", - сообщили подробности дела в прокуратуре.
Принятыми прокуратурой города мерами незаконные действия уполномоченного органа незамедлительно пресечены, руководитель привлечён к административной, а сотрудник, допустивший нарушение, к дисциплинарной ответственности.
Подобные факты ухудшают инвестиционную привлекательность региона. Поэтому инвесторов и предпринимателей, столкнувшихся с трудностями при реализации проектов, просят обращаться в мобильную группу по защите прав.
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