Чиновники поселились в общежитии для школьников в Карагандинской области

Более четырёхсот учащихся Карагандинской области незаконно выселили из общежития и разместили в здании не предусмотренного для проживания детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратурой Шетского района проведена комплексная проверка деятельности КГУ "Интернат при опорной школе им.Ы.Алтынсарина" Шетского района.

"В комплекс здания Ресурсного центра входит 3-х этажное общежитие, соответствующее требованиям для проживания обучающихся 100 детей из близлежащих сел. В конце 2022 года решением Комиссии без санитарно-эпидемиологического заключения, дети выселены из общежития и размещены на 2-м этаже здания Ресурсного центра, которое не предусмотрено для проживания детей", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что на 2 этаже общежития дислоцируется ГУ "Отдел образования Шетского района", а на 3 этаже организовано общежитие для начальника отдела образования, сотрудников и методистов ГУ.

"По акту прокурорского надзора детей вернули в здание общежития, спальные помещения Ресурсного центра переоборудованы в учебные кабинеты. Теперь 412 обучающихся в центре детей могут получить качественное образование", - добавили в прокураутре.

Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.