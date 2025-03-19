  • 19 Марта, 18:12
  • BAIGENEWS

Чиновника в Астане осудили за попытку получения взятки на строительство жилого комплекса

Дело рассмотрели с участием присяжных.

Сегодня, 16:38
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38
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Фото: baigenews.kz

В Астане вынесли приговор руководителю отдела подведомственного акимату ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели с участием присяжных заседателей.

"Базарбек Б.Қ. признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане", - сообщили в Антикоре.

Мужчина осуждён к 10 годам лишения свободы

Приговор пока не вступил в законную силу.

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