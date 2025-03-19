Чиновника в Астане осудили за попытку получения взятки на строительство жилого комплекса
Дело рассмотрели с участием присяжных.
Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38Сегодня, 16:38
137Фото: baigenews.kz
В Астане вынесли приговор руководителю отдела подведомственного акимату ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели с участием присяжных заседателей.
"Базарбек Б.Қ. признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане", - сообщили в Антикоре.
Мужчина осуждён к 10 годам лишения свободы
Приговор пока не вступил в законную силу.
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