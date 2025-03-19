В Астане вынесли приговор руководителю отдела подведомственного акимату ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели с участием присяжных заседателей.

"Базарбек Б.Қ. признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане", - сообщили в Антикоре.