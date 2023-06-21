Чиновника подозревают в хищении более 1 млрд тенге в Акмолинской области

В Целиноградском районе похитили более одного миллиарда тенге на, выделенного на строительство дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

"Специальными прокурорами Акмолинской области по подозрению в хищении государственных средств задержан и водворён в ИВС бывший заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. С санкции суда подозреваемый взят под стражу", - говорится в сообщении.

Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог. Установлено, что без фактического выполнения работ произвёл оплату бюджетных средств подрядчику на один миллиард 244 миллиона тенге.

По данному факту по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК - "Хищение в особо крупном размере" - проводится досудебное расследование.