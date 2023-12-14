Чиновника наказали за неисполнение судебного решения в ЗКО

Аким в ЗКО выплатит штраф в размере 50 МРП за неисполнение судебного решения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного суда.

"Из материалов дела следует, что Решением СМАС ЗКО от 25 марта 2022 года иск гражданина Ж. удовлетворен, решение жилищной комиссии об отказе в предоставлении жилища признано незаконным и отменено. На ответчика в лице акима возложена обязанность выдать гражданину Ж. решение о предоставлении жилища из государственного жилого фонда.

Однако, 27 октября 2023 года от истца поступило заявление, из которого следует, что решение суда не исполнено", - сообщили в суде.