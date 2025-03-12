Антикоррупционной службой по области Жетысу изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий, передаёт BaigeNews.kz.

"Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тысяч тенге от руководителя АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.