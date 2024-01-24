Чиновник в СКО совершил суицид после допроса в Антикоре

Смерть сотрудника отдела образования в Северо-Казахстанской области после допроса в департаменте Антикоррупционной службы прокомментировали на брифинге в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов рассказал, что подчинённый бывшего руководителя отдела образования СКО, задержанного антикоррупционной службой, после допроса в департаменте Антикоррупционной службы совершил суицид.

"Досудебное расследование проводится в отношении руководителя отдела образования. Его подчинённый действительно участвовал в деле, но в качестве свидетеля. Оказывал всяческое содействие следствию. Меры процессуального принуждения к нему не применялись. Он свободно передвигался по территории области", - пояснил Арман Тлеукенов.

На данный момент полиция проводит досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Отметим, что Антикоррупционной службой по СКО проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования Тимирязевского района. Должностное лицо подозревается в получении взятки через посредника в размере 1,2 миллиона тенге от представителя подрядной организации. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту двух школ. С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.