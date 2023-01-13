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  • Чиновник похитил 50 млн тенге, выделенные на строительство жилого дома в Щучинске
agoda.net Сегодня, 12:41
427
Сегодня, 12:41
427
Фото: agoda.net

Чиновник похитил 50 млн тенге, выделенные на строительство жилого дома в Щучинске

В Кокшетау на восемь лет осудили бывшего замглавы областного управления строительства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор. По материалам уголовного дела, чиновник похитил деньги, выделенные на строительство жилого дома.

"Приговором Кокшетауского городского суда заместитель руководителя Управления строительства Акмолинской области М.Кансейтов признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы. Этим же приговором учредитель ТОО "Эксперт Арсенал" Б.Шаймерденов и инженер технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" О.Ренн признаны виновными и осуждены к 7,5 и 7 годам лишения свободы соответственно. Следствием доказано, что осужденные похитили бюджетные средства за фактически не выполненные строительство монтажные работы в размере 50,5 миллиона тенге, выделенных на строительства сто квартирного жилого дома в городе Щучинск", - говорится в сообщении. 

Кроме того, Кансеитова пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, а остальных осуждённых - сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

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#Коррупция #суд #хищение #Кокшетау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:41
427
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