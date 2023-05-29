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Чиновник осушил водоём из-за упавшего туда смартфона
В Индии 32-летний сотрудник правительственного отдела по продуктам питания осушил водоём, потому что уронил туда свой смартфон, делая селфи, во время пикника с друзьями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Инцидент произошёл на плотине Херкатта. Сначала телефон пытались достать в течение двух дней местные жители, но так и не нашли его.
Чиновник рассказал, что в итоге смартфон упал в переливные баки, воду из которых нельзя использовать. Он привез два дизельных насоса, которые за три дня выкачали 2,1 миллиона литров воды. Но затем приехал чиновник из департамента ирригации и водных ресурсов из-за поступающих жалоб и остановил их работу. Но к тому моменту уровень воды уже существенно снизился.
Потерявший телефон мужчина заявил, что получил от чиновника местного департамента водных ресурсов устное разрешение слить около трёх-четырёх литров воды. Но реально выкачал гораздо больше. Телефон нашли, но он уже не работал. В итоге чиновника отстранили от должности.
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