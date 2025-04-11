Аким города Талгар Арыстанбек Абилхаирулы полным ходом набирает популярность в TikTok — он сам ведет аккаунт, в котором оперативно реагирует на жалобы и просьбы горожан, записывая короткие видеообращения и отчеты с мест, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице он регулярно читает комментарии подписчиков, выезжает на проблемные участки, снимает происходящее и делится решением вопроса в формате репортажа от первого лица. Такой открытый подход уже принес чиновнику более 24 тысяч подписчиков, а некоторые видео собирают по 350 тысяч просмотров.

В Instagram недавно появилось видео от имени местных активистов, в котором Абилхаирулы называют "самым известным акимом-тиктокером Казахстана". Авторы поста подчеркивают:

"Он — настоящий лев! Решает проблемы не словами, а делом. И этим заслуживает уважение народа".

На кадрах из TikTok-аккаунта видно, как аким лично выезжает к точкам жалоб, общается с жителями, снимает видео из автомобиля, а также разбирается с вопросами благоустройства, дорог и дворов.

"Так и должны работать чиновники: напрямую, без отписок и кабинетной бюрократии", — пишут жители Талгара в комментариях.

Арыстанбек Абилхаирулы занял должность акима в декабре 2024 года. Его предшественники были сняты с должностей после трагических событий в октябре того же года — убийства 16-летнего подростка Шерзата Полата. В результате громкого дела своих постов лишились ряд руководителей, включая бывшего акима Талгара и его заместителя.

Сейчас, по мнению многих жителей, новый аким демонстрирует абсолютно иной подход — открытый, цифровой и ориентированный на обратную связь.