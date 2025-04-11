Чиновник нового формата: аким Талгара стал народным героем в TikTok
Арыстанбек Абилхаирулы завоевал TikTok и доверие жителей Талгара,
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Аким города Талгар Арыстанбек Абилхаирулы полным ходом набирает популярность в TikTok — он сам ведет аккаунт, в котором оперативно реагирует на жалобы и просьбы горожан, записывая короткие видеообращения и отчеты с мест, передаёт BaigeNews.kz.
На своей странице он регулярно читает комментарии подписчиков, выезжает на проблемные участки, снимает происходящее и делится решением вопроса в формате репортажа от первого лица. Такой открытый подход уже принес чиновнику более 24 тысяч подписчиков, а некоторые видео собирают по 350 тысяч просмотров.
В Instagram недавно появилось видео от имени местных активистов, в котором Абилхаирулы называют "самым известным акимом-тиктокером Казахстана". Авторы поста подчеркивают:
"Он — настоящий лев! Решает проблемы не словами, а делом. И этим заслуживает уважение народа".
На кадрах из TikTok-аккаунта видно, как аким лично выезжает к точкам жалоб, общается с жителями, снимает видео из автомобиля, а также разбирается с вопросами благоустройства, дорог и дворов.
"Так и должны работать чиновники: напрямую, без отписок и кабинетной бюрократии", — пишут жители Талгара в комментариях.
Арыстанбек Абилхаирулы занял должность акима в декабре 2024 года. Его предшественники были сняты с должностей после трагических событий в октябре того же года — убийства 16-летнего подростка Шерзата Полата. В результате громкого дела своих постов лишились ряд руководителей, включая бывшего акима Талгара и его заместителя.
Сейчас, по мнению многих жителей, новый аким демонстрирует абсолютно иной подход — открытый, цифровой и ориентированный на обратную связь.
@akim_goroda_talgar
Бүгін Талғар қаласының әкімі Арыстанбек Әбілқайырұлы тұрғындардың өтініші бойынша Ағыбай батыр көшесіне (бұрынғы Дружба көшесі) барып, жергілікті халықпен кездесті. Кездесу барысында тұрғындар көше жарығы мен жолды асфальттау мәселелерін көтерді. Әкім олардың өтініштерін мұқият тыңдап, бұл мәселелер кезең-кезеңімен шешімін табатынын жеткізді.♬ оригинальный звук - akim_goroda_talgar
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