С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращено более 1,12 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Для поиска и возврата активов используются международные каналы связи и тесное сотрудничество с финансовыми разведками, что позволяет оперативно находить деньги и имущество как внутри страны, так и за рубежом. Так, в одном из недавних расследований, выявлены счета в иностранных банках, куда были переведены похищенные средства.

Однако не все так просто - для многих подозреваемых активы записаны на родственников или доверенных лиц, что ставит под сомнение их законность. Например, в Восточно-Казахстанской области, автомобиль и квартиры, купленные на незаконно полученные деньги, были оформлены на безработного родственника.

"В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрёл супруге электромобиль. В Жетісу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая деньги, шесть автомобилей и квартиру", - приводит примеры пресс-служба ведомства.

К слову, все незаконно приобретенные активы арестовываются, и вопрос их конфискации решается в суде. Возвращенные средства идут на важные социальные проекты: построено 89 школ, 25 новых объектов здравоохранения и спортивных комплексов, а также создаются водоснабжающие системы для множества населенных пунктов.

Так, из фонда, пополненного на 153,3 млрд тенге, уже финансируется строительство объектов по всей стране, включая новые школы и спортивные сооружения. В текущем году планируется построить еще 28 школ, а средства из специального государственного фонда направляются на более чем 280 объектов на сумму 223,9 млрд тенге.