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t.me/abainewskz Сегодня, 07:53
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Сегодня, 07:53
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Фото: t.me/abainewskz

Чиновник из области Абай выиграл автомобиль

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай — Асылбек Нугманов  выиграл новенький автомобиль, приняв участие в конкурсе одного из магазинов Семея, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил Тelegram-канал Abai News. Чиновник принял участие в акции одного из магазинов города Семей, который в качестве приза дарил автомобиль.

По словам ведущей, он 6 раз бросал телефон, и только на седьмой раз ответил.

Вручение ключей от нового авто сняли на видео  очевидцы.

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Сегодня, 07:53
694
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