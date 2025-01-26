В Шымкенте начальник отдела департамента труда и социальной защиты города, а также медсестра городской поликлиники были признаны виновными в том, что незаконно оформляли инвалидность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Медсестра являлась посредником, а бывший начальник отдела систематически получал взятки в размере 500 000 тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за продление инвалидности. Суд признал их вину. Обвиняемые были осуждены по статьям 366 и 368 Уголовного кодекса. Начальник отдела был оштрафован на 23 миллиона тенге, а медсестра - на 10 миллионов тенге.

"Риски были выявлены в процессе назначения инвалидности, содействия трудоустройству и предоставления социальных выплат, а также в сфере использования бюджетных средств для социальных услуг", - сказал глава управления департамента по противодействию коррупции г. Шымкента Жандос Бекасанов.

В этой области департамент зарегистрировал уголовное дело. Был вынесен приговор в отношении начальника отдела департамента труда и социальной защиты и сотрудника городской поликлиники, которые систематически брали взятки от родителей детей-инвалидов за оформление инвалидности.